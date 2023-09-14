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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Mersin'in Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:19
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bazı şüphelilerin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekipleri Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 1 kilo 910 gram esrar, 510 Kök Hint keneviri ve 1 kilo 521 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

        Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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