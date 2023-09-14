Mersin'de yüksek gerilim hattı direklerini çalan 5 şüpheli yakalandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, kurulum aşamasındaki yüksek gerilim hatlarına ait direkleri çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 14.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:19
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Güzelyayla ve Değnek mahallelerinde kurulumu yapılan 9 yüksek gerilim hattına ait direklerin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve direklerin yüklendiği kamyonu tespit etti.
Ekiplerin operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı, çalınan direkler de ele geçirildi.