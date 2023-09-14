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        Mersin'de yüksek gerilim hattı direklerini çalan 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde, kurulum aşamasındaki yüksek gerilim hatlarına ait direkleri çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:19
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        Mersin'de yüksek gerilim hattı direklerini çalan 5 şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Güzelyayla ve Değnek mahallelerinde kurulumu yapılan 9 yüksek gerilim hattına ait direklerin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve direklerin yüklendiği kamyonu tespit etti.

        Ekiplerin operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı, çalınan direkler de ele geçirildi.

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