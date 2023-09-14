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        Mersin'de tayini çıkan ormancılar için veda yemeği verildi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan ve farklı illere tayini çıkan personel için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:44 Güncelleme: 14.09.2023 - 23:08
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        Mersin'de tayini çıkan ormancılar için veda yemeği verildi
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        Gülnar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde düzenlenen yemeğe İşletme Müdürü Serdar Karaca ile tayini çıkan personeller katıldı.

        Burada konuşan Karaca, "Personellerimize yaptığı çalışmalardan dolayı plaket ve teşekkür belgesi verdik. Gülnar Orman İşletme Müdürlüğümüzden 7 işletme şefi ve orman muhafaza memuru tayin oldu. Yeni görev yerlerinde başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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