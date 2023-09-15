Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yaş meyve zararlılarına karşı bahçelere faydalı böcek salındı

        Mersin'de narenciye başta olmak üzere yaş meyvelere zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında faydalı böcek salımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yaş meyve zararlılarına karşı bahçelere faydalı böcek salındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesinde, Akdeniz meyve sineğinin büyük oranda yok edilmesine yönelik üretilen faydalı böceğin doğaya bırakılması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, özellikle yaş meyve üretiminde zararlılara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele çerçevesinde on binlerce kısırlaştırılmış Akdeniz meyve sineğinin ve faydalı böceğin doğaya bırakıldığını söyledi.

        Ürün verimi ve kalitesine zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele ederken doğal yöntemleri kullanmayı amaçladıklarını ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Kimyasal ilaçlar, ürünler üzerinde kalıntı bırakabiliyor. Bu da ürünün hem iç hem de dış piyasada pazarlanması konusunda engel teşkil edebiliyor. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri, öngörüleri ve talimatları doğrultusunda ürün arz güvenliğini bu manada sağlamak adına bu tür mücadeleler gerçekleştiriliyor. Bugün Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve İzmir Bornova Zirai Mücadele Enstitüsünün müşterek çalışması, bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirildi."

        Pehlivan, pilot bölgede başlayan kısır ve faydalı böcek salım işleminin yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini dile getirdi.

        TAGEM Genel Müdürü Metin Türker de faydalı böceklerin gelecek dönemdeki çalışmalar açısından önem arz ettiğini belirterek sektörün ihtiyacının karşılanması için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türker, "Bugün itibarıyla faydalı böcekte 6 milyon, kısır böcekte 5 milyon haftalık üretimdeyiz. Yıl sonuna kadar kısır böcekte 10 milyon, önümüzdeki yıl ise 100 milyon olarak üretim hedefliyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından böcekler meyve bahçelerine salındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        ABD'li dağcının nişanlısı, Türkiye'deki mağaralarda yeni keşifler için sabı...
        ABD'li dağcının nişanlısı, Türkiye'deki mağaralarda yeni keşifler için sabı...
        Bozyazı Kaymakamlığının logosu yenilendi
        Bozyazı Kaymakamlığının logosu yenilendi
        Mersin'de depremzedeleri kiralık ev vaadiyle dolandıranlara operasyon
        Mersin'de depremzedeleri kiralık ev vaadiyle dolandıranlara operasyon
        GÜNCELLEME - Mersin'de depremzedeleri "kiralık ev" vaadiyle dolandırdıkları...
        GÜNCELLEME - Mersin'de depremzedeleri "kiralık ev" vaadiyle dolandırdıkları...
        Mersin'de depremzedeleri "kiralık ev" vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen...
        Mersin'de depremzedeleri "kiralık ev" vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen...
        Mersin'de tayini çıkan ormancılar için veda yemeği verildi
        Mersin'de tayini çıkan ormancılar için veda yemeği verildi