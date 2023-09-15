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        Akdenizli hazır giyimcilerden ağustosta 30,8 milyon dolarlık ihracat

        Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ağustos ayında 30,8 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:59
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        Akdenizli hazır giyimcilerden ağustosta 30,8 milyon dolarlık ihracat
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        Tekin, yazılı açıklamasında, geçen ay 3 bin 577 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini ifade etti.

        Birliğin ağustosta 30,8 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Bayan dış giyimde 15 milyon dolarlık, bay dış giyimde 7,5 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada 3,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu üç ürün grubu, 30,8 milyon dolarlık ihracatımızın yüzde 85'ini oluşturdu. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde 9,6 milyon dolarla Hollanda birinci, 5,8 milyon dolarla İspanya ikinci, 2,9 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı."

        Tekin, Birliğin ocak-ağustos dönemi ihracatının ise 237 milyon 733 bin dolar olduğunu ifade etti.

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