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        Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:03
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        Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
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        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

        Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen "2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", Akdeniz İhracatçı Birlikleri hizmet binasında (AKİB) yapıldı.

        Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, dünya genelinde yaşanan sorunlara rağmen ihracat rakamlarının büyüme kazanmasının önemli olduğunu söyledi.

        Türkiye ihracatının her yıl büyümeye devam ettiğine işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 civarında bir artışla 254 milyar dolar seviyesine ulaşması, bu yıl yine bu kadar sıkıntıya rağmen bunun aşağıya düşmemesi, il olarak da ihracatımızın 4 milyar dolardan 6 milyar dolar seviyelerine çıkması, kıymetli iş insanlarımızın ortaya koyduğu gayret, devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın sağlamış olduğu teşvikler bir bütün olarak fayda oluşturmuş ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış durumdadır. Üretmeye, ihracatçılarımızın desteğiyle ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz de ihracata katkı veren firmalara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "2022'de 3 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini, yine Türkiye narenciye ihracatının yüzde 77'sini AKİB olarak biz gerçekleştirdik. Sektörümüzün önemini sürekli dile getiriyoruz. Net döviz girdisi, vasıfsız işçilere yarattığımız iş alanları, çiftçimizin alın teriyle ürünlerin değerlemesi ve bunun gibi birçok katkıyı ülke ekonomimize sunmasının haklı gururunu yaşıyoruz."

        Konuşmaların ardından geçen yıl en fazla ihracat yapan yaş meyve ve sebze firmalarına ödülleri verildi.

        Program kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle başlatılan "Depremde Tek Yürek" kampanyasına destek veren üyelere de ödül takdim edildi.

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