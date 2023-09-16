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        Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:20
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        Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen 42 AFP 16 plakalı pikap çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri pikapta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan 2 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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