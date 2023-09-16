Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen 42 AFP 16 plakalı pikap çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri pikapta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 2 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.