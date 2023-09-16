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        Mersin'de terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:21
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        Mersin'de terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu DEAŞ zanlısı S.K. ile PKK/KCK zanlıları L.O. ve R.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, FETÖ zanlısı A.F.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Mersin'de, 13 Eylül'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

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