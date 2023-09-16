Mersin'de yılbaşından bu yana 143 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine bırakıldı Mersin'de polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 Ocak'tan bu yana 143 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine teslim edildi.

Mersin'de polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 Ocak'tan bu yana 143 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yasaklı ırk hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, yılbaşından bu yana yasak ırk hayvanları besleyen, gezdiren ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına almayan kişilere 379 bin 852 lira idari para cezası verildi.

Çalışmalar kapsamında 143 yasaklı ırk köpek, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. ​​​​​​​​​​​​​​