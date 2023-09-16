Mersin'de sofralık zeytinde hasat başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde sofralık zeytin yetiştirilen bahçelerde hasat mesaisi başladı.

Sabahın erken saatlerinde bahçelere giden işçiler, özenle topladıkları zeytinleri sandıklara yerleştirdi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, ilçede 42 bin dönüm arazide zeytin hasadı yapılacağını söyledi.

Sıcak havalardan dolayı bu yıl zeytinde verimin düşeceğini dile getiren Doygun, hasadın ocak ayına kadar süreceğini belirtti.

Tüccar İmdat Kocabaş da yılın ilk zeytinlerini çiftçi Turan Küçükyılmaz'ın Bucaklı Mahallesi'ndeki 150 dönüm bahçesinde topladıklarını ifade ederek, geçen yıl aynı bahçeden 100 ton zeytin hasadı yaptıklarını, bu yıl ise verimin az olmasından dolayı 20-25 ton rekolte beklediklerini kaydetti.