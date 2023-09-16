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        GÜNCELLEME - Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:13
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        GÜNCELLEME - Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        İbrahim Doğan idaresindeki 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen sürücüsü öğrenilemeyen 42 AFP 16 plakalı pikap çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri pikaptaki aynı aileden Cahit, Aysel, Zahide ve Özlem Çağlayan'ın öldüğünü belirledi.

        Yaralanan pikaptaki Önder Çağlayan ile kamyon sürücüsü İbrahim Doğan ve yanındaki Sezer Hayta, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı Önder Çağlayan ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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