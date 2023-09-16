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        Mersin'de ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:12
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        Mersin'de ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Mersin’in Silifke ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Hasan B. Yönetimindeki hasta taşıyan 33 AGM 976 plakalı ambulans, Atik Mahallesi'nde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DA 001 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın ektisi ile araçlar refüje çıktı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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