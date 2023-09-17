Hatayspor yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Giriş: 17.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 09:09
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde topladığı 6 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 4 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.