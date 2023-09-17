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        Hatayspor yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 09:09
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        Hatayspor yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

        Ligde topladığı 6 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 4 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.​​​​​​​​​​​​​

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