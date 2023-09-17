Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ABD'li dağcının hastanedeki tedavisi tamamlandı Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ve ilaç tedavisi sonrası başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen ABD'li dağcı Mark Dickey, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ve ilaç tedavisi sonrası başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen ABD'li dağcı Mark Dickey, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından 12 Eylül'de tahliye edilen Mark Dickey'in, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi dün tamamlandı.

Nişanlısı Jessica Van Ord'un refakat ettiği Dickey, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Mağara içerisinde ilaç tedavisi uygulanan Dickey, doktorların onay vermesinin ardından başlatılan kurtarma çalışmasıyla 12 Eylül'de tahliye edilmiş, helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.