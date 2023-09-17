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        Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:43 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:11
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        Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

        Millet Bahçesi sahilinden dün denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İbrahim Şeyh Abdülrahman'ın (23) bulunmasına yönelik çalışmalar devam etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç polisleri ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ekiplerince yürütülen çalışmada, Abdülrahman'ın cesedi bulundu.

        Denizden çıkarılan gencin cenazesi, morga kaldırıldı.

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