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        Tanzanyalı Omary, Mersinli İrem ile dünyaevine girdi

        Mersinli İrem Cansu Gürsoy, üniversite eğitimi sırasında tanıştığı Tanzanyalı Omary Saleh Mgembe ile evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:27
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        Tanzanyalı Omary, Mersinli İrem ile dünyaevine girdi
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        Mersinli İrem Cansu Gürsoy, üniversite eğitimi sırasında tanıştığı Tanzanyalı Omary Saleh Mgembe ile evlendi.

        Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan Tanzanyalı Mgembe, 4 yıl önce tanıştığı diyetisyen Gürsoy ile arkadaş oldu.

        Eğitimlerini tamamlayan Mgembe ve Gürsoy, ailelerinin de desteğiyle hayatlarını birleştirme kararı aldı.

        Erdemli ilçesindeki bir etkinlik salonunda düzenlenen düğünde, Gürsoy ile Mgembe evlendi.

        Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, çift "Kesik Çayır Biçilir mi" ve "Erik Dalı" gibi müzikler eşliğinde eğlendi. Törende, Mgembe'nin yakınlarının yöresel dansları da davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

        Çiftin ikinci düğününün Tanzanya'da yapılacağı öğrenildi.

        - "Omary benimle evlenerek Mersinli oldu"

        Diyetisyen İrem Cansu Gürsoy, gazetecilere, eğitimi döneminde farklı üniversitelerde okudukları Omary ile arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyledi.

        Uzun süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdiklerini anlatan Gürsoy, "Omary artık benimle evlenerek Mersinli oldu. Türkçesi çok iyi, Türkiye'yi de çok seviyor. Çok mutluyuz." dedi.

        - "Türk kızıyla evleneceğimi hiç düşünmemiştim"

        Almanya'da özel bir firmanın yazılım mühendisi olan Omary Saleh Mgembe de eğitimi sırasında İrem'in kendisine yardımcı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Ortak arkadaşımız sayesinde tanıştık. Türkçem çok iyi değildi, İrem bana çok yardım etti. Şimdi birlikteyiz ve düğünümüz yapılıyor. Türkiye'de bir Türk kızıyla evleneceğimi hiç düşünmemiştim. İrem'i görmeden önce böyle bir şey düşünmüyordum. Sadece eğitim için gelmiştim ama İrem'i bulduğumda fikrim değişti."

        Gelinin babası Ramazan Gürsoy da kızının evliliğini desteklediğini kaydetti.

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