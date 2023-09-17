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        Mersin'de 34 sürücüye 174 bin 341 lira ceza kesildi

        Mersin'de jandarmanın eş zamanlı düzenlediği "şok yol kontrol ve arama" uygulamasında 34 sürücüye 174 bin 341 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:23
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        Mersin'de 34 sürücüye 174 bin 341 lira ceza kesildi
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        Mersin'de jandarmanın eş zamanlı düzenlediği "şok yol kontrol ve arama" uygulamasında 34 sürücüye 174 bin 341 lira ceza verildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, 13 ilçedeki 38 noktada eş zamanlı ve dron destekli "şok yol kontrol ve arama" uygulaması yapıldı.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 6 bin 650 kişiyi sorgulayan ekipler, 5 bin 91 araçta arama gerçekleştirdi.

        Eksikliklerinden dolayı 7 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 34 sürücüye 174 bin 341 lira ceza uygulandı.

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