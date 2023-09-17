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        Mersin'de 8 ayda 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı

        Mersin'de üremenin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 8 ayda 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:53
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        Mersin'de 8 ayda 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı
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        Mersin'de üremenin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 8 ayda 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri işbirliğinde yürütülen sahipsiz hayvanları kısırlaştırma çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, yılın ilk 8 ayında Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.

        Vatandaşlar, Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu oluşturabiliyor.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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