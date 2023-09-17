Mersin'de 8 ayda 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı
Mersin'de üremenin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 8 ayda 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.
Mersin'de üremenin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 8 ayda 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri işbirliğinde yürütülen sahipsiz hayvanları kısırlaştırma çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, yılın ilk 8 ayında Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 1600 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.
Vatandaşlar, Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu oluşturabiliyor.