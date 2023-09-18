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        Mersin'de su tahliye bacasından düşen kişi yaralandı

        Mersin'de su tahliye bacasından düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 01:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 01:20
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        Mersin'de su tahliye bacasından düşen kişi yaralandı
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        Mersin'de su tahliye bacasından düşen kişi yaralandı.

        Haydar K'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin lastiği, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Damlama mevkisinde patladı.

        Otomobilini kaçış rampasında durduran sürücü, aracından indikten sonra yakındaki su tahliye bacasından zemine düştü.

        Yaralanan sürücü, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü belirlenen Haydar K'yi bulunduğu yerden yaralı olarak kurtardı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Haydar K, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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