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        Mersin'de jandarmadan okul çevrelerinde güvenlik denetimi

        Mersin'de, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:25
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        Mersin'de jandarmadan okul çevrelerinde güvenlik denetimi
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        Mersin'de, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından denetim yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önleri ve çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

        Öğrencilerin kötü alışkanlıklara sürüklenmemesi için denetim yapan ekipler, okul çevrelerindeki metruk yapıları da kontrol etti.

        Ekipler, okul önlerinde trafik kuralları ve yaya geçitleri konusunda da sürücülere uyarılarda bulundu.

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