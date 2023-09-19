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        GÜNCELLEME - Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı

        Mersin'de şafak vakti düzenlenen suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 07:19 Güncelleme: 19.09.2023 - 07:19
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        GÜNCELLEME - Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı
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        Mersin'de şafak vakti düzenlenen suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silah ticareti suçlarını işledikleri belirlenen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

        Şafak vakti dron destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.

        Eş zamanlı operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

        Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

        Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 6 tabanca, tam otomatik silah, 3 pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin iki farklı cinayetin firarisi olduğu tespit edildi.

        Bir zanlının evinde de yasaklı ırk köpek ile şahin bulundu. Hayvanlar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi.

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