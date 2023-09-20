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        Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:43
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        Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ekipler, örgütsel görüntüsü tespit edilen A.A'yı düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​

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