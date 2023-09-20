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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir gazi ve gazi ailelerini ziyaret etti

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçedeki gazi ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:06
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir gazi ve gazi ailelerini ziyaret etti
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçedeki gazi ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

        Bozdemir, programı kapsamında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muhammer Şan'ın eşi Fatma Şan'ı ziyaret etti.

        Daha sonra Suriye'nin İdlib bölgesinde gazi olan Uysal Yazık'ı ziyaret eden Bozdemir, ziyaretlerinde gazi ve gazi ailelerinin taleplerini dinledi.

        Bozdemir, gazilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

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