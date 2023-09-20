Mersin'de Ahilik Haftası kutlamaları gerçekleştirildi

Mersin'de Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB), Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinlikte, ahiliğin kültür hazinesini olduğunu söyledi.

Ahiliğin toplumsal barışın, ahengin ve huzurun sağlanmasında önem arz ettiğini vurgulayan Pehlivan, "Ahilik, doğruluğu ve dürüstlüğü vurgular. Ticari ve sosyal hayatta ilim, irfan ve ahlakı birleştirmek üzere kurulmuş bir yapıdır. Devletimizin, ilgili bakanlıklarımızın bu konuya dair çeşitli teşvikleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız kamuoyuyla yeni teşvikler paylaştı. Biz de gerekli kurumlarımız aracılığıyla esnaflarımıza tanıtıyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, kentteki yatırımların devam ettiğini belirterek, esnafın her zaman yanında olacaklarını aktardı.

Mersin ESOB Başkanı Veysel Sarı da ahilik geleneğinin Anadolu topraklarında hayat bulduğu, dünyada eşsiz bir model olduğunu dile getirdi.

Ahiliğin önemini anlatan Sarı, "Ahilik kültürümüz bize kardeşliği, cömertliği, dürüstlüğü ve eli açık olmayı öğütler. Her koşulda birlik olmanın önemini hatırlatır." dedi.

Programda AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da ahiliğin önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, şed kuşatma gösterisi yapıldı, halk oyunları ekibi sahne aldı. Törende yılın ahisi, kalfası ve çırağı olarak seçilenlere ödülleri verildi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer "yılın ahi babası" seçildi. Mesleğinde yarım asırlık olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yapan esnaflara da plaket takdim edildi.

Tören sonunda katılımcılara ahi pilavı ikram edildi.