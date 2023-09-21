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        Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

        Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:54
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        Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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        Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile istihbarat birimlerinin dron destekli operasyonunda 107 polis memuru görev aldı.

        Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespitleri üzerine 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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