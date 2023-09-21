Mersin'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, akademisyenler, sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarından temsilcileri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, çalıştayın açılışında, aile ve toplum alanında her kesimle bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Topkaya, "Aileyi merkez alan vizyonla Türkiye Yüzyılı için 'Güçlü aile, güçlü birey ve güçlü Türkiye' anlayışıyla ailenin korunması, güçlenmesi ve sağlıklı nesiller için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Programda, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ailenin önemine ilişkin konuşma yaptı.

Çalıştayda gün boyunca sürecek oturumlarda katılımcılara, Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile ve Sağlık" ile "Aile ve Sivil Toplum Kuruluşları" konularında bilgi verilecek.