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        Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 4 yakınının yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:06
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        Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 4 yakınının yargılanması sürdü.

        Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki altıncı duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Tutuksuz sanıklar anne S.Y, büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y'nin yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, dava dosyasının, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırdı.

        Sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

        - Olay ve dava süreci

        Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp kız çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.

        Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H.Y. hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A.Y, anne S.Y. ve ağabey O.Y için de "suçluyu kayırma" suçundan hapis cezası istenmişti.

        H.Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

        İddianamede, Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ve olay raporlarında, küçük kızın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği bilgisine yer verilmiş, davanın ikinci duruşmasında da Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınması kararlaştırılmıştı.

        Dördüncü duruşmada, davanın bir önceki celsesinde kayınbabası H. Yağal tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını öne süren anne S. Yağal'ın "İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek "ruh ve beden sağlığı"na ilişkin rapor alınmasına karar verilmişti.

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