Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde oto yıkamacıda, yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde oto yıkamacıda, yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Mersin'e gelen düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne oradan da Avrupa ülkelerine geçeceği bilgisine ulaştı.

        Bu kapsamda ekipler, Eğriçam Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

        Operasyonda, iş yerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu N.B. gözaltına alındı.

        Oto yıkamacıda yapılan aramada, deniz botu ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi.

        İş yerinde yakalanan 31 düzensiz göçmen işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan, Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri de iş yerini mühürledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        İnşaat kazısında bulundu... Polis bölgeyi koruma altına aldı
        İnşaat kazısında bulundu... Polis bölgeyi koruma altına aldı
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?

        Benzer Haberler

        Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Müslüme Yağal davasında Cumhuriyet savcısının mütalaası beklenecek
        Müslüme Yağal davasında Cumhuriyet savcısının mütalaası beklenecek
        Mersin'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Mersin'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından 494 milyon 127 bin dolarlık dış s...
        Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından 494 milyon 127 bin dolarlık dış s...
        Prof. Dr. Demirak: Enerji arz güvenliği için `eski moda´ nükleer karşıtlığı...
        Prof. Dr. Demirak: Enerji arz güvenliği için `eski moda´ nükleer karşıtlığı...
        Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
        Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı