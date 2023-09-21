Silifke Belediye Başkanı Altunok, yapımına devam edilen hizmet binasını inceledi

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yapımına devam edilen yeni belediye hizmet binasında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altunok, beraberindekilerle Toros Mahallesi'nde yapımı süren belediye hizmet binasındaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Belediye hizmetlerini tek çatı altında toplayacaklarını belirten Altunok, "Şehrimize yakışan, belediyemizin hizmet kalitesini ön plana çıkartacak, personellerimizin de kaliteli ortamlarda vatandaşlarımıza hizmet vereceği modern bir hizmet binasını ilçemize kazandırmak için titiz bir çalışma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.