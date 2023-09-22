GÜNCELLEME - Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı Mersin'de, taşınmazları bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, taşınmazları bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Mersin'de arsa, ev ve arazisi bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak noterde sahte evrakla satış işlemi yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

Günün erken saatlerinde dron destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.

Eş zamanlı operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde sahte kimlikler ve sahte tapu belgeleri ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

- Rüşvetle mağdurların bilgilerini almışlar

Şüphelilerin 2 kişiyi mağdur ettiği, tapuda çalışan memurlardan rüşvet karşılığında mağdurların bilgilerini aldıkları belirtildi.

Öte yandan şüphelilerin "dublörlü dolandırıcılık" yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, 2 şüpheli ve dublörün satış işlemleri için noterde evrak imzalaması yer aldı.