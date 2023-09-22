Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı

        Mersin'de, taşınmazları bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 07:42 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, taşınmazları bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Mersin'de arsa, ev ve arazisi bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak noterde sahte evrakla satış işlemi yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

        Günün erken saatlerinde dron destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.

        Eş zamanlı operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

        Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde sahte kimlikler ve sahte tapu belgeleri ele geçirildi.

        Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

        - Rüşvetle mağdurların bilgilerini almışlar

        Şüphelilerin 2 kişiyi mağdur ettiği, tapuda çalışan memurlardan rüşvet karşılığında mağdurların bilgilerini aldıkları belirtildi.

        Öte yandan şüphelilerin "dublörlü dolandırıcılık" yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, 2 şüpheli ve dublörün satış işlemleri için noterde evrak imzalaması yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti

        Benzer Haberler

        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı
        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı
        Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik ope...
        Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik ope...
        Zabıtanın denetim yaptığı oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı
        Zabıtanın denetim yaptığı oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı
        Silifke Belediye Başkanı Altunok, yapımına devam edilen hizmet binasını inc...
        Silifke Belediye Başkanı Altunok, yapımına devam edilen hizmet binasını inc...
        Mersin'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Mersin'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi