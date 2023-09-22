Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz'den ağustosta 211,2 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin ağustosta 211,2 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz'den ağustosta 211,2 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin ağustosta 211,2 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

        Memiş, yazılı açıklamasında, AHBİB'in ihracat yaptığı 135 ülkenin 82'sinde dış satım hacmini yükselttiklerini belirtti.

        Birliklerinin ağustosta 314 bin 176 ton ürünü uluslararası pazarda değerlendirdiğinin bilgisini veren Memiş, "Birliğimiz, bu dönemde 1 milyar 158 milyon dolarlık ülke geneli sektör ihracatına yüzde 18,2 destek verdi. AHBİB, ağustosta 211,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

        Memiş, AHBİB'in ağustostaki ürün ve ülke ihracatına ilişkin şunları kaydetti:

        "En çok ihracat yaptığımız ürün gruplarının başında gelen bakliyatta 77,5 milyon dolara ulaştık. Hububatta 40,9 milyon dolarlık, pastacılık ürünlerinde de 28,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birliğimiz, Irak'a 39,4 milyon dolarlık, Sudan'a 15,8 milyon dolarlık, Cezayir'e 12,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!

        Benzer Haberler

        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı (2)
        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı (2)
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı
        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı
        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı
        GÜNCELLEME - Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddias...
        GÜNCELLEME - Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddias...
        Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik ope...
        Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik ope...
        Zabıtanın denetim yaptığı oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı
        Zabıtanın denetim yaptığı oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı