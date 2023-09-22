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        Mersin'de yağmur suyu drenaj kanalına düşen cep telefonunu itfaiye çıkardı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yağmur suyu drenaj kanalına düşen cep telefonu itfaiye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:17
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        Mersin'de yağmur suyu drenaj kanalına düşen cep telefonunu itfaiye çıkardı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde yağmur suyu drenaj kanalına düşen cep telefonu itfaiye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Nurettin Yanko, Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda park ettiği aracından inerken elindeki eşine ait cep telefonunu beton mazgallı yağmur suyu drenaj kanalına düşürdü.

        Kendi imkanlarıyla cep telefonunu çıkaramayan Yanko, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu cep telefonunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Çıkarılan cep telefonu Yanko'ya teslim edildi. Nurettin Yanko, ekiplere teşekkür etti.

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