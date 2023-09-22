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        Anamur'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:23
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        Anamur'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        15 Temmuz Milli İrade İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda öğrenciler, dans ve halk oyunları gösterisi sundu, şarkı söyleyip şiir okudu.

        Etkinliğe Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Bozdemir, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

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