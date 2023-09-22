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        Mersin'de yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde bacaklarından ve boynundan yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:55
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        Mersin'de yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde bacaklarından ve boynundan yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

        Hisar Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda vatandaşlarca yaralı halde bulunan dağ keçisi, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Erkek dağ keçisi, özel bir veterinerlik kliniğinde tedaviye alındı.

        Veteriner Hekim Lokman Eren, AA muhabirine, dağ keçisinin yabani hayvanlardan kaçarken yaralandığını tahmin ettiklerini belirtti.

        Muayene neticesinde hayvanın bacak aralarında ve boynunda değişik yaralar olduğunu belirlediklerini aktaran Eren, "Bunun da yabani hayvanlardan kaçma esnasında değişik ağaçlara çarparak oluştuğunu tahmin ediyoruz. Derin yaralar oluştuğunu gözlemledik. Derin yara olan bölgelere dikiş attık. Daha sonrasında antibiyotik ilaç tedavisi ve bunun yanında serum ve vitaminlerle destekleyerek tedaviye devam ediyoruz." dedi.

        Eren, yaralı dağ keçisinin sağlığına kavuştuktan sonra Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.

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