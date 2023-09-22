Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasına göre, Vali Pehlivan tarafından karşılanan Uçarmak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra makamda Pehlivan ile görüşen Uçarmak, kentteki liman, serbest bölge ve diğer alanda yürütülen ticari faaliyetler hakkında katılımcılarla bilgi alışverişinde bulundu.
Görüşmeye, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yasin Aydoğan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de katıldı.