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        21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı

        21. Uluslararası Mersin Müzik Festivali, Warner Classic sanatçısı 24 yaşındaki Lucienne Renaud Vary konseriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:18 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:18
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        21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı
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        21. Uluslararası Mersin Müzik Festivali, Warner Classic sanatçısı 24 yaşındaki Lucienne Renaud Vary konseriyle başladı.

        Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, 2017'de çıkardığı Voice Of The Trumpet adlı ilk albümüyle "Trompetiyle sansasyonel bir etki yaratan genç yıldız" olarak tanımlanan Lucienne Renaud Vary sahne aldı.

        Lucienne Renaud Vary'a konserde Başkent Quartet orkestrası eşlik etti.

        Yaklaşık 2 saat süren konserde Vary'nin performansı sanatseverlerden alkış aldı.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, festivalin Mersin için oldukça önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konserde, festivale katkı sunanlara plaket sunuldu.

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