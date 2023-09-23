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        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Mersin İl Kongresi'nde konuştu:

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu örgüt bana inanır, yetkilendirirse bu takımın başına geçerim, bu takımı da şampiyon yaparım, söz veriyorum. Eğer yetki verilmezse partinin evladıyım, başarısı için emek vermeye devam ederim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:49 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:21
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        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Mersin İl Kongresi'nde konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu örgüt bana inanır, yetkilendirirse bu takımın başına geçerim, bu takımı da şampiyon yaparım, söz veriyorum. Eğer yetki verilmezse partinin evladıyım, başarısı için emek vermeye devam ederim." dedi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Mersin İl Kongresi'nin divan başkanlığını Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı yaptı. Tek listeyle gidilen ve mevcut başkan Koral Ömür yeniden aday olduğu kongrede konuşan CHP Grup Başkanı Özel, CHP'nin baba ocağı olduğunu belirterek, "CHP içindeki tartışmaları, 'acaba bir ayrılık, geçmişteki kötü örnekler gibi farklı partileşme süreçleri gibi kavga olur mu, ayrı düşme olur mu?' diyenlere şunu söylüyoruz; biz bu babaevinin evlatlarıyız, çorbayı kaynatanlarız, bacayı tüttürenleriz. Bu evin tapusu bir kişiye aittir. O ne Kemal Bey'dir ne Özgür Özel'dir. Ne İnönü'ydü ne Ecevit'tir. Bu evin tapusu bir kişiye aittir o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi.

        Seçim sürecinde partisi için çok çalıştığına işaret eden Özel, önem verdikleri seçim sonunda başarısız olduklarını dile getirdi.

        Özel, süreç içerisinde partilerinin yenilenmesi ve güçlenmesi için gayret gösterdiğini vurgulayarak, bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğini hem yetkili organlara hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan aktardığını söyledi.

        Özgür Özel, "Bu örgüt bana inanır, yetkilendirirse bu takımın başına geçerim, bu takımı da şampiyon yaparım, söz veriyorum. Eğer yetki verilmezse partinin evladıyım, başarısı için emek vermeye devam ederim." ifadesini kullandı.

        Kongrede CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır da birer konuşma yaptı.

        Konuşmalar sırasında salonda bulunan bir partili, "Atatürk'e sahip çıkmadınız", bir kişi de "Bize Atatürk'ün fotoğrafını gösterme, bize atanamayan öğretmenlerden bahset" şeklinde, CHP'li yöneticilere eleştiride bulundu.

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