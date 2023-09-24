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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:06
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

        Ligde topladığı 7 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 9 puanla 4. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.​​​​​​​​​​​​​

        Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynuyor.

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