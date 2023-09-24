Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, zirai alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, zirai alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Ardıçpınarı Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana ve bölgedeki bir eve sıçramadan kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Mersin'deki Aya Tekla Yeraltı Kilisesi'nde ayin yapıldı
        Mersin'deki Aya Tekla Yeraltı Kilisesi'nde ayin yapıldı
         Definecilerin talanına uğrayan saklı hazine Adamkayalar için 'ören yeri' t...
         Definecilerin talanına uğrayan saklı hazine Adamkayalar için 'ören yeri' t...
        Akdeniz'de av yasağı kalktı, balık fiyatları yüzde 80 düştü
        Akdeniz'de av yasağı kalktı, balık fiyatları yüzde 80 düştü
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
        Güney Koreli sanatçı Soyoung Yoon, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde...
        Güney Koreli sanatçı Soyoung Yoon, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde...
        ÇBK Mersin - Hatay Büyükşehir Belediyesi: 107-74
        ÇBK Mersin - Hatay Büyükşehir Belediyesi: 107-74