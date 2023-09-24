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        Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:15
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        Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Bolatlı Mahallesi'nde F.Y'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Tarsus Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu evde hasar oluştu.

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