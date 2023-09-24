Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 24.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:15
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Bolatlı Mahallesi'nde F.Y'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Tarsus Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.