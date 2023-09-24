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        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:16 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:16
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        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Mersin Stadyumu'nda antrenman yaptı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, yaklaşık bir saat sürdü.

        Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, kentte konaklayacağı otele geçti.

        Atakaş Hatayspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'da Mersin Stadı'nda oynanacak.

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