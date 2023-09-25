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        Mersin'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:15
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        Mersin'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sipariş üzerine ruhsatsız silah getirerek bu silahları sattıkları ve aynı adreste uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

        Adreste, ruhsatsız 19 tabanca, 3 pompalı tüfek, av tüfeği, 177 fişek, 57 kartuş ve ikametin bahçesindeki şeftali ağaçlarının dallarına zulalanmış paketler halinde 15 bin 456 sentetik ecza ele geçirildi.

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