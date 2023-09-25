Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Sosyal medyadaki şikayet üzerine denetlenen zincir markette bozulmuş 11 kek bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesinde, sosyal medyadaki şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde 11 paket küflenmiş kek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyadaki şikayet üzerine denetlenen zincir markette bozulmuş 11 kek bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde, sosyal medyadaki şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde 11 paket küflenmiş kek ele geçirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saray Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki zincir marketin şubesinden aldığı kekin küflenmiş olduğunu beyan etmesi üzerine harekete geçti.

        Markette denetim yapan ekipler, söz konusu paylaşımdaki ürünün bulunduğu reyonları inceledi.

        Kontrollerde 11 paket kekin küflendiğini belirleyen ekipler, market hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uyguladı.

        Reyonlardan toplanan ürünlerin, inceleme için üretimi yapılan kentteki İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı
        Mersin'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı
        Mersin'de saka kuşu avlayan 2 kişiye 73 bin 456 lira ceza kesildi
        Mersin'de saka kuşu avlayan 2 kişiye 73 bin 456 lira ceza kesildi
        Mersin'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Mersin'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali sona erdi
        21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali sona erdi
        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu