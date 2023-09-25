Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçından notlar Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, son oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri Beşiktaş maçının başlangıç 11'inde değişikliğe gitmedi.

Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, son oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri Beşiktaş maçının başlangıç 11'inde değişikliğe gitmedi.

Bordo-mavili takım Hatayspor karşısına; Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir Ömür, Bardhi ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

Trabzonsuporlu taraftarlar da müsabakaya ilgi gösterirken, kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

- Hatayspor'da 2 değişiklik

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısına; Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Matondo, Aburjania, Strandberg, Bashiru, Rivas ve Lamkel Ze ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Volkan Demirel, geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere tamamladıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'indeki isimlerden Oğuzhan Matur ve Fernandes'i yedeğe çekerken, yerlerine Ghoulam ile Rivas'a forma verdi.

Öte yandan, Mersin'de 26 Eylül 2022'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer ve tüm şehitler müsabaka öncesi anıldı.

Müsabaka öncesi şehit ile gazi çocukları, her iki takımın oyuncuları ve hakemlerle birlikte sahaya çıktı.