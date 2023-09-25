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        Mersin'de kontrolden çıkan minibüs kuaför dükkanına çarptı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, kuaför dükkanına çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:40
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        Mersin'de kontrolden çıkan minibüs kuaför dükkanına çarptı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, kuaför dükkanına çarparak durabildi.

        Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Tuna K, idaresindeki 33 M 5082 plakalı minibüs kontrolden çıkarak kuaför dükkanına çarptı.

        İş yerinin duvarının bir bölümünün yıkıldığı kazada yaralanan olmadı.

        Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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