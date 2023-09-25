Mersin'de kontrolden çıkan minibüs kuaför dükkanına çarptı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, kuaför dükkanına çarparak durabildi.
Giriş: 25.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:40
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, kuaför dükkanına çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Tuna K, idaresindeki 33 M 5082 plakalı minibüs kontrolden çıkarak kuaför dükkanına çarptı.
İş yerinin duvarının bir bölümünün yıkıldığı kazada yaralanan olmadı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.