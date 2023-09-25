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        Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, "Çok zor şartlarda bu sene lige girebildik. Buna rağmen 10 puan gerçekten çok iyi bir başlangıç." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 23:21 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:21
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        Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, "Çok zor şartlarda bu sene lige girebildik. Buna rağmen 10 puan gerçekten çok iyi bir başlangıç." dedi.

        Savaş, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki takım içinde zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.

        Son 4 maçta berabere kaldıklarını anımsatan Savaş, "Trabzonspor geçen hafta Beşiktaş'a karşı üstün bir oyunla galip gelmişti. Sahamızdaki maç biraz stresliydi. Ona rağmen 2-0'dan 3-2 olması, takımımızın bunu başarması büyük bir olay. Çünkü bizim takım ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşuyor. Şu anda sahadakilerin ikisi dışında hepsi yeni futbolcu." diye konuştu.

        Bütün taraftarlarına teşekkür eden Savaş, şunları kaydetti:

        "Takımımız zor şartlarda İstanbul'da kalıyor. Çoğu futbolcumuz ailesini getiremedi. Çok zor şartlarda ev tuttular. Bir kısmı federasyonumuzun tesislerinde kalıyor. Göçebe gibi bir takımız. Mersin evimiz ama Mersin'e de araba ve uçakla geliyoruz, otelde kalıyoruz. Buna rağmen 6 maçta 10 puan bizim için çok değerli. Ben hocamıza, teknik ekibe ve aynı zamanda yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok zor şartlarda bu sene lige girebildik. Buna rağmen 10 puan gerçekten çok iyi bir başlangıç."

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