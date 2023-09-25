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        Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 23:26 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:26
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        Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

        Demirel, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Türk futbolu adına keyifli bir maç olduğu için kazanmaktan öte çok mutlu olduğunu belirtti.

        Oyuncuları ile maçtan önce, devre arasında ve maçtan sonra konuştuğunu anlatan Demirel, şunları ifade etti:

        "Kazanacağımızı biliyordum. Eğer futbolun adaleti varsa, maçın bize bir şekilde döneceğini biliyordum. Penaltı pozisyonu var, çıkabilecek kırmızı kartlar var. Fazla da hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama fiziksel olarak 65'ten sonra zaten oyunun bize döneceğini biliyorduk. Trabzonspor'un opsiyonlarını biliyorduk. Direkt oyunlar, uzun boylu oyuncuların gönderdikleri... İkinci topu kazanarak gol pozisyonu bulmaya çalıştılar. İlk gol öyle oldu. İstatistik olarak da hem topun bizde olması hem girdiğimiz pozisyonlar hem ortalar hem yakaladığımız kornerlerle tüm maçın üstünlüğü bizim elimizdeydi. Dediğim gibi 2 pozisyonları var. O da gösterdiğimiz ve çalıştığımız pozisyonlardı. Fiziksel olarak iyi durumda olduğumuz için 65'ten sonra oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle oyuncularım müthiş bir galibiyeti hak ederek aldılar."

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