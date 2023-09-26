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        Mersin'de Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropol ziyarete açılacak

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropolün turizme kazandırılması için projelendirme çalışmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:11
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        Mersin'de Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropol ziyarete açılacak
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropolün turizme kazandırılması için projelendirme çalışmasına başlandı.

        Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan 29. dönem arkeolojik çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu'nun öncülüğündeki 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

        Antik kentteki işlemler, turizme açılması hedeflenen kuzey bölümdeki Roma yolunda yer alan nekropolde sürdürülüyor.

        Kızılarslanoğlu, gazetecilere, nekropolün Kilikya bölgesinin en büyük toplu mezarlarından biri olduğunu söyledi.

        Roma Dönemi'nde yapılan nekropolün Geç Bizans Dönemi'nde de kullanıldığını belirten Kızılarslanoğlu, "Farklı tipolojideki mezarları barındıran nekropolün turizme açılması amacıyla çevre düzenlemesine başlanacak. Şu an projelendirme aşamasındayız, ön hazırlık yapılıyor." dedi.

        Ziyaretçilerin mezarların çevresinde rahat gezebilmesi için rota oluşturulacağını anlatan Kızılarslanoğlu, dijital arşiv amacıyla farklı yapıdaki mezarların fotoğraflandığını söyledi.

        - "Turizme açıldığında büyük potansiyele sahip olacak"

        Depolardaki arkeolojik buluntuların restorasyon ve belgeleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kızılarslanoğlu, şöyle devam etti:

        "Nekropol, genellikle toplu aile mezarları olarak kullanılmış. Aile üyelerinin defnedildiği, tekrar kullanılan oda mezarları olduğu düşünülüyor. Yine bireysel gömülerin yapıldığı lahitler var. Burası, biraz da kişilerin ekonomik sınıfına hitap eden bir yer. Halihazırda pek çok mezar korunabilmiş durumda. Çok farklı tipolojideki mezarı barındırdığı için burası turizme açıldığında büyük potansiyele sahip olacak ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olacak. Kentin aslında ne kadar büyük olduğu, ekonomisinin ve nüfusunun nasıl olduğunu da burayı ziyaret edenlere gösterme şansına sahip olacağız."

        ​​​​​​​Kızılarslanoğlu, nekropol için hazırlanan projenin Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacağını, Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki sezon çalışmalarının 10 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.

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