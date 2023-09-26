Mersin'de 161 bin 200 makaron ele geçirildi Mersin'de 161 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 161 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 161 bin 200 makaron, 20 elektronik sigara, 30 kilogram tütün ve 5 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.