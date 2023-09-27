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        Mersin'de mermer atölyesini kundakladığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde mermer atölyesini kundakladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:01 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:01
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        Mersin'de mermer atölyesini kundakladığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde mermer atölyesini kundakladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yenice Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, 2 maskeli şüpheliyi tespit etti.

        Söz konusu 2 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.

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