Mersin'de mermer atölyesini kundakladığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde mermer atölyesini kundakladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde mermer atölyesini kundakladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yenice Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, 2 maskeli şüpheliyi tespit etti.
Söz konusu 2 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.